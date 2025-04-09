Мерц завяил о планах по усилению борьбы с нелегальной миграцией
Новое правительство Германии усилит контроль за незаконной миграцией в стране. Об этом 9 апреля заявил лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц.
«Мы снова изменим закон о гражданстве: так называемой «турбонатурализации» за 3 года больше не будет, теперь получить гражданство снова можно будет только после 5 лет проживания в стране», — заявил Мерц на пресс-конференции по итогам коалиционных переговоров с социал-демократами, которая транслировалась на YouTube-канале Phoenix.
Помимо этого, глава ХДС заявил о планах по усиления контроля на границах Германии и высылки с территории ФРГ мигрантов, находящихся там незаконно.
Кроме того, в своем выступлении Мерц затронул тему антироссийских ограничений. Он отметил, что новое правительство Германии намерено и дальше обеспечивать выполнение санкций против РФ, а также намерено поддержать Евросоюз (ЕС) в введении пошлин на импорт удобрений из России и Белоруссии.
В этот же день агентство Reuters сообщило, что правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), занявшая второе место на досрочных парламентских выборах в ФРГ, впервые возглавила рейтинг популярности партий страны. ХДС, по данным опросов, имеет поддержку на уровне 24%.
Ранее, 14 февраля, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что нынешний миграционный кризис в ЕС стал результатом собственных действий властей европейских стран. По его словам, рекордные масштабы иммиграции связаны с целенаправленной политикой властей, которая проводилась на протяжении целого десятилетия.