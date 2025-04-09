Захарова объяснила роль России в переговорах по Ирану
Россия готова оказывать содействие для разрешения ситуации вокруг Ирана. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в среду, 9 апреля.
«Мы неоднократно отмечали готовность Москвы оказывать должное содействие для разрешения ситуации [вокруг Ирана], которая требует снижения напряженности», — цитирует ее Lenta.Ru.
Официальный представитель ведомства добавила, что Россия приветствует любые контакты, которые могут привести к деэскалации вокруг Ирана.
Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что иранские власти принимают необходимые защитные меры в виде приведения вооруженных сил страны в повышенную готовность из-за жесткой риторики президента США Дональда Трампа о начале военных действий, передает RT.
По его словам, ситуация, происходящая между Тегераном и Вашингтоном, вызывает обеспокоенность не только у Москвы, но и у других стран, сообщается на сайте kp.ru.
8 апреля министр энергетики США Крис Райт сообщил телеканалу CBC о введении американской стороной жестких санкций против Ирана в том случае, если государство не согласится на ядерную сделку, сообщает 360.ru. По его словам, Соединенные Штаты не могут позволить Исламской Республике иметь ядерное оружие.