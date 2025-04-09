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Минобороны: за сутки средствами ПВО сбиты 333 беспилотника ВСУ

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За сутки российскими силами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты 333 беспилотника (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 9 апреля сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 333 БПЛА самолетного типа», — написали в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что также уничтожены свыше 90 военнослужащих и бронетранспортер М113 производства США, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и три артиллерийских орудия.

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Ранее в этот день сообщалось, что над регионами РФ за ночь было сбито 158 БПЛА ВСУ. Уточняется, что 67 дронов были поражены над территорией Краснодарского края, еще 29 БПЛА уничтожили в небе над Ростовской областью, 15 — над Республикой Северная Осетия, 11 — над территорией Воронежской области, 10 — в небе над Курской областью, пять беспилотников — над Белгородской областью.

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