Евросоюз утвердил торговые пошлины против США
Страны Европейского союза (ЕС) утвердили ответные торговые пошлины против США. Об этом 9 апреля сообщается на сайте Еврокомиссии (ЕК).
«Сегодня государства — члены ЕС проголосовали за предложение Европейской комиссии о введении торговых контрмер против США», — указано в сообщении.
Кроме того, ЕК считает, что пошлины США наносят разрушительный экономический ущерб обеим сторонам, а также мировой экономике. Уточняется, тарифы начнут взиматься с 15 апреля.
Однако в ЕК добавили, что если Соединенные Штаты согласятся на справедливые переговоры, то контрмеры могут быть приостановлены.
Трамп 2 апреля объявил о масштабных мерах в сфере торговли: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для ЕС этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. Позднее США подняли пошлины против Китая до уровня 104%.
8 апреля Трамп сообщил, что введенные пошлины США приносят в государственную казну около $2 млрд прибыли. Кроме того, Трамп добавил, что более 70 стран выразили свою готовность к проведению переговоров с США по вопросу введенных пошлин.