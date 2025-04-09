Один человек погиб и двое пострадали при атаке дронов ВСУ в Белгородской области
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- Один человек погиб и двое пострадали при атаке дронов ВСУ в Белгородской области
В Белгородской области в результате атаки украинских беспилотников по автомобилям один человек погиб и двое пострадали. Об этом в среду, 9 апреля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Инциденты произошли в поселке Красная Яруга.
«Мужчина скончался от полученных травм до приезда медиков. <...> Также пострадала его супруга, которая находилась рядом. Женщина получила множественные осколочные ранения бедра», — написал он в своем Telegram-канале.
В результате еще одной атаки FPV-дрона пострадал мужчина. Ему диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение головы.
Накануне в Белгородской области два мирных жителя пострадали при атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Мужчина получил травматическую ампутацию правой руки на уровне плеча, женщина была ранена в области грудной клетки, левого бедра и брюшной полости.