В ГД приняли закон о повышении безопасности зрелищных мероприятий
Государственная дума на пленарном заседании во втором и третьем чтениях приняла закон, направленный на повышение уровня безопасности граждан РФ при организации массовых зрелищных мероприятий. Об этом сообщается 9 апреля на официальном сайте нижний палаты парламента.
«Так, в частности, законом будет запрещено проводить зрелищное мероприятие, если место проведения не имеет инфраструктуры и технического оснащения для обеспечения безопасности, в том числе антитеррористической», — говорится в публикации.
До проведения мероприятия организатор должен будет уведомить местные власти о дате, времени, месте, тематике, количестве участников встречи. Уточняется, что конкретный порядок установят в подзаконном акте.
В закон об основах законодательства о культуре также входит положение о необходимости организатора в проведении эвакуации гостей зрелищного мероприятия в случае угрозы.
Глава Дагестана Сергей Меликов 21 марта сообщил об усилении мер безопасности в регионе в период проведения торжественный мероприятий, приуроченных к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. По его словам, правопорядок будут обеспечивать порядка 4 тыс. сотрудников органов внутренних дел.