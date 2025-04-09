Ефремов прибыл в свою квартиру в Москве после освобождения из колонии
Освободившийся из колонии по УДО заслуженный артист России Михаил Ефремов прибыл в свою квартиру в Москве 9 апреля. В распоряжении «Известий» есть кадры с места событий.
«Всем спасибо, кто меня поддерживает. Еще раз мои соболезнования семье погибшего», — сказал Ефремов.
Он отметил, что пока никаких планов у него нет.
Алексеевский районный суд Белгородской области 24 марта удовлетворил ходатайство об УДО артиста. Ефремову запретили водить автотранспорт и менять место жительства без предупреждения до конца фактического срока.
Адвокат актера Юрий Падалко 9 апреля рассказал «Известиям» о проблемах со здоровьем у актера, добавив, что ему срочно нужно квалифицированное лечение. Падалко отметил, что в колонии «хорошие врачи», но нет аппаратов, позволяющих вылечить Ефремова. Он также уточнил, что после лечения Ефремов вернется к своей актерской карьере.
Авария с участием Ефремова произошла 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве. Его внедорожник вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном «Лада». Водитель фургона Сергей Захаров скончался. Актер во время аварии находился в состоянии алкогольного опьянения, в его организме также были обнаружены следы наркотических веществ. Он получил 7,5 года колонии.
Ефремов отбыл половину срока и уже почти год имел право подать заявление на досрочное освобождение. Без него 61-летний актер, испытывающий проблемы со здоровьем, не смог бы выйти на свободу раньше 2027 года.