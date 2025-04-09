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В США граждане активно запасаются продуктами из-за пошлин Трампа

Independent: американцы запасаются продуктами из-за пошлин Трампа
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Фото: REUTERS/Nathan Howard
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Граждане США запасаются продуктами из-за введения американским лидером Дональдом Трампом пошлин на импортные товары. Об этом 9 апреля сообщает газета The Independent.

«Американцы запасаются товарами первой необходимости, поскольку тарифы Трампа вступают в силу», — указано в материале.

Один из собеседников издания рассказал, что приобретает двойные порции продукции, такие как: фасоль, консервы и мука. Он покупает продукты с длительным сроком годности, поскольку «готовится к худшему».

Кроме того, многие американцы считают, что из-за пошли Трампа в стране резко вырастут цены на продукцию.

Также основатель логистической компании GCG Маниш Капур рассказал газете, что сейчас тарифы вновь пробуждают страхи у людей по поводу пустых полок магазинов, которые были во время пандемии коронавируса.

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Трамп 2 апреля объявил о масштабных мерах в сфере торговли: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для ЕС этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. Позднее США подняли пошлины против Китая до уровня 104%.

8 апреля Трамп сообщил, что введенные пошлины США приносят в государственную казну около $2 млрд прибыли. Кроме того, Трамп добавил, что более 70 стран выразили свою готовность к проведению переговоров с США по вопросу введенных пошлин.

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