СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на два энергообъекта в Курской области
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту обстрела двух объектов энергетической инфраструктуры в Курской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 9 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.
«Главным военным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»)», — указано в Telegram-канале СК РФ.
Согласно данным следствия, атаки украинских военнослужащих на высоковольтные линии «Курскэнерго» были целенаправленными. В результате обстрелов без электричества остались жители населенных пунктов Большесолдатского и Беловского районов области, уточнили в Следственном комитете.
Об атаках на высоковольтные линии в Курской области 8 апреля сообщило Министерство обороны России ранее в этот день. В ведомстве уточнили, что в результате атак ВСУ без электроснабжения остались жители сел Большое Солдатское, Камышное и Крупец.