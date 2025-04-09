В Литве обязали министерства в 2026 году сэкономить на оборону около €137 млн
Власти Литвы в поисках дополнительных бюджетных средств для оборонной отрасти обязали министерства в следующем году сэкономить порядка €137 млн. Об этом 9 апреля сообщил журналистам глава минфина Римантас Шаджюс.
«В долгосрочной перспективе мы надеемся найти резервы, которые позволят сэкономить таким образом до миллиарда евро. Это, конечно, серьезный вклад государственных учреждений в финансирование обороны», — приводит его слова издание Verslo aplinka.
Отмечается, что ведомствам, за исключением минобороны, поставлена задача сократить расходы на 5%.
В свою очередь, министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что его приоритетом является обеспечение надлежащих условий работы дипломатов. Однако он подчеркнул, что будут предприняты усилия по экономии средств.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 18 марта заявила, что Европа к 2030 году должна иметь сильную оборону, для чего ей необходимы перевооружение и развитие возможностей для надежного сдерживания. В частности, по мнению главы ЕК, европейским странам следует увеличить инвестиции в производство систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также всех современных типов дронов и антидроновых систем.