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В Литве обязали министерства в 2026 году сэкономить на оборону около €137 млн

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Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld
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Власти Литвы в поисках дополнительных бюджетных средств для оборонной отрасти обязали министерства в следующем году сэкономить порядка €137 млн. Об этом 9 апреля сообщил журналистам глава минфина Римантас Шаджюс.

«В долгосрочной перспективе мы надеемся найти резервы, которые позволят сэкономить таким образом до миллиарда евро. Это, конечно, серьезный вклад государственных учреждений в финансирование обороны», — приводит его слова издание Verslo aplinka.

Отмечается, что ведомствам, за исключением минобороны, поставлена задача сократить расходы на 5%.

В свою очередь, министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что его приоритетом является обеспечение надлежащих условий работы дипломатов. Однако он подчеркнул, что будут предприняты усилия по экономии средств.

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 18 марта заявила, что Европа к 2030 году должна иметь сильную оборону, для чего ей необходимы перевооружение и развитие возможностей для надежного сдерживания. В частности, по мнению главы ЕК, европейским странам следует увеличить инвестиции в производство систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также всех современных типов дронов и антидроновых систем.

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