Chery анонсировала удлиненный кроссовер Tiggo 7L в России

Компания Chery анонсировала старт продаж в России кроссовера Tiggo 7L, который от стандартной «седьмой» модели отличается увеличенной длиной кузова и расширенным количеством опций. Об этом говорится в сообщении дистрибьютора, которое поступило «Известиям» 9 апреля. Стоимость кроссовера в начальном исполнении указана только с учетом выгод: 2,58 млн рублей.

Кузов Chery Tiggo 7L на 40 мм длиннее, чем у Tiggo 7 Pro Max. Длина автомобиля составляет 4553 мм, остальные габариты остались прежними, как и колесная база (2670 мм). Клиренс равен 190 мм, объем багажного отделения составляет 475 л (1500 л при сложенных задних сиденьях).

Фото: Chery

Tiggo 7L будет представлен в трех комплектациях в переднеприводном исполнении и с безальтернативным турбомотором 1,6 мощностью 150 л.с. (275 Нм) в паре с семиступенчатым «роботом». Разгон до «сотни» занимает 9,7 секунды. Силовая установка такая же, как у Tiggo 7 Pro Max.

Фото: Chery

В список оснащения входят изогнутый сдвоенный экран мультимедийной системы, кожаные сиденья в темно-коричневых тонах с электрорегулировками, черный потолок и прочие опции. В компании отметили, что для удобства водителя появились физические клавиши управления климатической установкой.

Накануне сообщалось, что полноприводный кроссовер Exlantix ET сертифицировали в России, старт продаж модели запланирован на апрель. Exlantix ET оснащен гибридной силовой установкой REEV, в состав которой входят 1,5-литровый бензиновый двигатель и два электромотора с отдачей 197 л.с. на передней оси и 265 л.с. на задней.