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Советские войска разбили немецкую Кенигсбергскую группу

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Фото: РИА Новости/Александр Становов
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Войска 3-го Белорусского фронта завершили разгром Кенигсбергской группы немецких войск после упорных уличных боев. 9 апреля наши бойцы штурмом овладели крепостью и главным городом Восточной Пруссии — Кенигсбергом, стратегически важным узлом обороны немцев на Балтийском море.

«Остатки Кенигсбергского гарнизона во главе с комендантом крепости генералом от инфантерии Ляш и его штабом сегодня в 21 час 30 минут прекратили сопротивление и сложили оружие», — говорится в публикации «Известий».

До Великой Победы оставалось ровно 30 дней.

За день боев войска фронта взяли в плен свыше 27 тыс. немецких солдат и офицеров, а также захватили большое количество вооружения и разного военного имущества. В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся в боях, решено представить к присвоению наименования «Кенигсбергских» и к награждению орденами.

Материал опубликован в рамках спецпроекта «Известий» «80 дней до Победы».

Все статьи «Известий» времен Великой Отечественной войны можно найти в электронном архиве.

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