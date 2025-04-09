Советские войска разбили немецкую Кенигсбергскую группу
Войска 3-го Белорусского фронта завершили разгром Кенигсбергской группы немецких войск после упорных уличных боев. 9 апреля наши бойцы штурмом овладели крепостью и главным городом Восточной Пруссии — Кенигсбергом, стратегически важным узлом обороны немцев на Балтийском море.
«Остатки Кенигсбергского гарнизона во главе с комендантом крепости генералом от инфантерии Ляш и его штабом сегодня в 21 час 30 минут прекратили сопротивление и сложили оружие», — говорится в публикации «Известий».
До Великой Победы оставалось ровно 30 дней.
За день боев войска фронта взяли в плен свыше 27 тыс. немецких солдат и офицеров, а также захватили большое количество вооружения и разного военного имущества. В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся в боях, решено представить к присвоению наименования «Кенигсбергских» и к награждению орденами.
Материал опубликован в рамках спецпроекта «Известий» «80 дней до Победы».
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