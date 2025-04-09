Силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Белгородской областью
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть украинских беспилотников над Белгородской областью. Об этом 9 апреля проинформировали в Минобороны России.
«В период с 9:00 до 14:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов <…> над территорией Белгородской области», — уточнили в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что дроны были самолетного типа.
В этот же день стало известно, что с 06:30 до 07:05 над Оренбургской областью удалось ликвидировать четыре БПЛА противника средствами ПВО. Уточняется, что атака дронов была направлена на военный аэродром.