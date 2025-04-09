Десять автомобилей сгорели при пожаре в гаражном комплексе в Мурманске
В Мурманске в результате пожара в гаражном комплексе на улице Шевченко сгорели 10 автомобилей и пострадали девять гаражных боксов. Об этом сообщает региональное МЧС.
Пожар произошел накануне, 8 апреля, на улице Шевченко, 42а. Информация о возгорании поступила в 16:42, полная ликвидация была объявлена 9 апреля в 0:16.
Огонь уничтожил 10 автомобилей и повредил девять гаражных боксов. ИА «Би-порт» со ссылкой на областное управление по ГОЧС и ПБ пишет, что в здании частично обрушилась кровля. Площадь пожара составила 300 кв. м.
Как рассказал замначальника регионального МЧС Дмитрий Тарасов, пожарным удалось спасти пять автомобилей, также они эвакуировали из гаражей 12 газовых баллонов. В тушении огня были задействованы 33 человека и 10 единиц техники.
Причина возгорания и сумма причиненного ущерба устанавливаются.
В середине марта пожар случился в гараже на территории автокооператива в городе Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. При тушении пострадали шесть пожарных, а также хозяин гаража.