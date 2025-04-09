Суд приговорил жительницу Херсонской области к девяти годам колонии за шпионаж

Херсонский областной суд приговорил местную жительницу к девяти годам лишения свободы по делу о госизмене и шпионаже. Об этом 9 апреля сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Там отметили, что 19-летняя осужденная до июля 2023 года являлась гражданкой Украины. По данным следствия, с июня 2022 года по июль 2023-го она посредством мессенджера Telegram передавала представителям Вооруженных сил Украины (ВСУ) сведения о местах сосредоточения российских военнослужащих и техники.

В отношении девушки было возбуждено уголовное дело по ст. 275 («Государственная измена») и ст. 276 УК РФ («Шпионаж»).

«С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил подсудимую к девяти годам лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил», — указано в сообщении УФСБ РФ по Херсонской области.

Накануне Верховный суд Луганской Народной Республики (ЛНР) приговорил 21-летнего гражданина Украины Артема Куджанова к 12 годам лишения свободы по делу о шпионаже. Установлено, что фигурант собирал сведения о местах дислокации российских военнослужащих на территории региона и передавал данные украинским спецслужбам через мессенджер.