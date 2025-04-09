Захарова передала привет Бербок в день взятия Кенигсберга
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя 80-ю годовщину взятия Кенигсберга (Калининграда) Красной армией, передала привет главе министерства иностранных дел Германии Анналене Бербок.
«Пользуясь случаем, хотелось бы передать привет министру иностранных дел Германии Анналене Бербок», — сказала 9 апреля дипломат на брифинге.
Захарова также вспомнила о словах немецкого министра, которая выражала гордость за своего деда, участвовавшего в боях на стороне Третьего рейха.
Город-крепость Кенигсберг был взят войсками Красной армии 9 апреля 1945 года. За время операции гитлеровцы потеряли свыше 40 тыс. военных. Порядка 90 тыс. человек сдались в плен.