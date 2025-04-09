Венгрия выступила за переговоры с США по торговым пошлинам

Будапешт считает, что Европа должна сесть за стол переговоров с США по вопросу торговых пошлин. Об этом 9 апреля заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Брюссель хочет усугубить ситуацию, сосредоточившись не на переговорах с США, а на ответных мерах и введении пошлин. Мы считаем, что единственный выход из сложившейся ситуации — это переговоры, и что только в ходе переговоров можно добиться снижения пошлин и улучшения ситуации», — заявил Сийярто.

По мнению венгерского политика, введение ответных пошлин нанесет еще больший ущерб европейской экономике и жителям блока, так как подобный шаг лишь подстегнет рост цен.

«Венгрия не будет голосовать сегодня [9 апреля] в Брюсселе за предложение о том, чтобы Евросоюз в свою очередь ввел пошлины против Соединенных Штатов», — отметил Сийярто.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о масштабных мерах: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для ЕС этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. В своей речи президент назвал 2 апреля днем, когда американцы снова станут богатыми.