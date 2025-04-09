Женщина пострадала при наезде авто на пешеходном переходе в Полярных Зорях
В Полярных Зорях (Мурманская область) в результате наезда легкового автомобиля пострадала 52-летняя женщина. Об этом региональная Госавтоинспекция сообщает в своем Telegram-канале.
Наезд произошел утром в среду, 9 апреля, на улице Энергетиков. По данным ГАИ, 55-летний водитель Renault в районе дома № 25 сбил женщину, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате пешеход получила различные травмы и была доставлена в больницу, пишет ИА «Би-порт». Обстоятельства ДТП устанавливаются.
В ночь на 2 апреля в Карымском районе Забайкальского края в результате наезда авто погиб житель поселка Дарасун. За рулем авто оказалась пьяная девушка, не имеющая водительских прав.