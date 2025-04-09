Число погибших при обрушении крыши клуба в Доминикане достигло 113 человек
Число погибших при обрушении крыши клуба в Доминиканской Республике достигло 113 человек. Об этом 9 апреля сообщил директор Центра по чрезвычайным ситуациям COE Хуан Мануэль Мендес.
«Что касается погибших, [их количество] возросло до 113 человек по состоянию на утро [9 апреля]», — заявил Мендес на брифинге. Видеозапись опубликовало издание Noticias SIN в соцсети X (бывш. Twitter).
Обрушение крыши ночного клуба в Доминикане произошло 8 апреля во время вечеринки певца Рубби Переса. Причина пока не установлена. По словам врача Вальдо Ариэль Суэро, в числе тех, кто считается пропавшими без вести и погибшими, есть медицинские работники.
В российском посольстве в Доминиканской Республике рассказали «Известиям», что, по предварительным данным, иностранных граждан в списках погибших и пострадавших нет.
Президент России Владимир Путин 9 апреля выразил соболезнования президенту Доминиканы Луису Абинадеру в связи с жертвами в результате обрушения здания в Санто-Доминго.