Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков назвал приведение ВС Ирана в повышенную готовность мерами на риторику США
Мир
МЧС РФ завершило активную фазу операции на месте землетрясения в Мьянме
Мир
МИД назвал возможное иностранное военное присутствие на Украине угрозой РФ
Мир
В Приднестровье продлили режим ЧП в экономике до 9 мая
Армия
ВС РФ поразили предприятие по производству оперативно-тактических ракет ВСУ
Мир
В МИД РФ указали на продолжение атак Киева на энергообъекты
Экономика
Набиуллина заявила об отсутствии пузыря на рынке ипотеки в РФ
Общество
Адвокат Ефремова сообщил о возвращении актера к карьере после завершения лечения
Общество
Более 40 регионов получили от правительства РФ средства на повышение рождаемости
Армия
Над Оренбургской областью ликвидированы четыре украинских БПЛА
Мир
МИД КНР заявил о намерении принять меры в ответ на пошлины Трампа в размере 104%
Общество
Мишустин призвал внедрить стандарты поддержки бойцов СВО в соцучреждениях
Мир
Лавров указал на попытки Запада убить резолюцию РФ по противодействию нацизму
Интернет и технологии
В НМГ рассказали о планах по запуску приложения для создания коротких видео
Интернет и технологии
Минцифры предлагает наказывать застройщиков за противодействие провайдерам
Общество
Адвокат Ефремова сообщил о выходе артиста из колонии
Мир
Алиев заявил о передаче команде Трампа фактов о незаконной деятельности USAID

Эксперт назвал причины резкого падения курса юаня

Эксперт Шатов: падение юаня связано с увеличением пошлин США на товары из Китая
0
EN
Фото: Global Look Press/c40
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Курс китайского юаня резко снизился из-за ужесточения торговой политики США, рассказал 9 апреля «Известиям» партнер Capital Lab Евгений Шатов.

Ранее в этот день курс юаня на торгах в Китае достиг самого низкого значения по отношению к доллару США с декабря 2007 года, сообщает газета Nikkei Asia.

«Резкое падение юаня связано с решением президента США Дональда Трампа повысить импортные пошлины на китайские товары с 54 до 104%, а также с ответными мерами Китая», — пояснил эксперт.

По его словам, Народный банк Китая (НБК) долгое время искусственно поддерживал курс национальной валюты, но после новых американских тарифов начал его ослаблять.

«Это логично: дешевый юань помогает экспортерам компенсировать часть убытков от пошлин. Власти сознательно пошли на ослабление курса, чтобы поддержать бизнес в условиях торговых войн», — отметил аналитик.

По мнению специалиста, среди дополнительных причин является замедление китайской экономики. Также еще одной проблемой стал отток капитала: иностранные инвесторы сокращают вложения в Китай из-за геополитических рисков, включая напряженность с США и санкции.

Тарифный ужас: кто выиграл и проиграл от пошлин Трампа
Акции всего мира провалились до «медвежьего рынка»

«Рост ВВП снижается из-за кризиса в недвижимости, слабого внутреннего спроса и последствий «ковидных» ограничений. Кроме того, мировой экономический спад уменьшил спрос на китайский экспорт, а американские тарифы усугубили ситуацию», — сказал он.

Кроме того, в краткосрочной перспективе юань продолжит умеренно слабеть, но резких обвалов удастся избежать благодаря действиям Центробанка. Долгосрочное восстановление курса будет зависеть от темпов роста китайской экономики и глобальной ситуации.

«Стабилизация возможна, только если НБК начнет активные валютные интервенции, власти запустят стимулы для экономики и улучшат отношения с США и ЕС. Но пока вероятность этого невелика», — подытожил Шатов.

Накануне, власти Китая приняли решение в ответ повысить пошлины на импортируемые из США товары до 84%. Уточняется, что дополнительная тарифная ставка будет действовать на все товары, импортируемые из США и будет увеличена до 84% с 10 апреля.

Власти США 8 апреля повысили импортные пошлины на товары из Китая до уровня 104% из-за отказа КНР снять ответные меры.

Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь 7 апреля заявил, что злоупотребление США пошлинами является экономическим буллингом, наносящим ущерб не только другим странам, но и самому Вашингтону.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025