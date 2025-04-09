Эксперт назвал причины резкого падения курса юаня

Курс китайского юаня резко снизился из-за ужесточения торговой политики США, рассказал 9 апреля «Известиям» партнер Capital Lab Евгений Шатов.

Ранее в этот день курс юаня на торгах в Китае достиг самого низкого значения по отношению к доллару США с декабря 2007 года, сообщает газета Nikkei Asia.

«Резкое падение юаня связано с решением президента США Дональда Трампа повысить импортные пошлины на китайские товары с 54 до 104%, а также с ответными мерами Китая», — пояснил эксперт.

По его словам, Народный банк Китая (НБК) долгое время искусственно поддерживал курс национальной валюты, но после новых американских тарифов начал его ослаблять.

«Это логично: дешевый юань помогает экспортерам компенсировать часть убытков от пошлин. Власти сознательно пошли на ослабление курса, чтобы поддержать бизнес в условиях торговых войн», — отметил аналитик.



По мнению специалиста, среди дополнительных причин является замедление китайской экономики. Также еще одной проблемой стал отток капитала: иностранные инвесторы сокращают вложения в Китай из-за геополитических рисков, включая напряженность с США и санкции.

«Рост ВВП снижается из-за кризиса в недвижимости, слабого внутреннего спроса и последствий «ковидных» ограничений. Кроме того, мировой экономический спад уменьшил спрос на китайский экспорт, а американские тарифы усугубили ситуацию», — сказал он.

Кроме того, в краткосрочной перспективе юань продолжит умеренно слабеть, но резких обвалов удастся избежать благодаря действиям Центробанка. Долгосрочное восстановление курса будет зависеть от темпов роста китайской экономики и глобальной ситуации.

«Стабилизация возможна, только если НБК начнет активные валютные интервенции, власти запустят стимулы для экономики и улучшат отношения с США и ЕС. Но пока вероятность этого невелика», — подытожил Шатов.

Накануне, власти Китая приняли решение в ответ повысить пошлины на импортируемые из США товары до 84%. Уточняется, что дополнительная тарифная ставка будет действовать на все товары, импортируемые из США и будет увеличена до 84% с 10 апреля.

Власти США 8 апреля повысили импортные пошлины на товары из Китая до уровня 104% из-за отказа КНР снять ответные меры.

Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь 7 апреля заявил, что злоупотребление США пошлинами является экономическим буллингом, наносящим ущерб не только другим странам, но и самому Вашингтону.