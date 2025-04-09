Набиуллина призвала перекрыть кислород «черным кредиторам»

Глава Центробанка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина 9 апреля во время выступления в Государственной думе заявила, что необходимо разорвать цепочки микрозаймов, загоняющие россиян в долговую спираль.

«Предлагаем три связанных изменения. Принцип «один дорогостоящий заем в одни руки», трехдневный период охлаждения между займами и снижение переплаты до 100%. И, конечно, параллельно нужно перекрывать кислород «черным кредиторам», — подчеркнула Набиуллина.

Она добавила, что эти меры помогут избежать ситуаций, когда микрофинансовые организации выдают человеку кредит на погашение предыдущего займа и в таком случае образовывается долговая спираль.

8 апреля глава ЦБ сообщила, что возможностью установить самозапрет на кредитование воспользовались почти 9 млн россиян. Она отметила, что граждане активно применяют механизмы, способные защитить их от мошенников.

Сервис с возможностью запретить выдачу кредитов самому себе заработал на портале «Госуслуги» с 1 марта. У тех, кто подал такое заявление, в кредитной истории появляется специальная отметка, при наличии которой банки и микрофинансовые организации должны отказать человеку в случае заявки на кредитование. При этом самозапрет не распространяется на ипотеку, образовательные кредиты и автокредиты.