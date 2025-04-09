Дорожный ремонт на первом объекте этого года стартовал в Красноярске
В Красноярске начался ремонт на первом дорожном объекте 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Речь идет об улице Дубровинского, где планируется заменить бордюры и асфальтовое покрытие. Подрядчик, которым выступает ООО «НБС-Сибирь», уже приступил к демонтажными работам.
«К устройству нового асфальта подрядчики приступят после того, как завершатся демонтажные работы и наступят благоприятные погодные условия. Ремонт будет вестись без полных перекрытий, с ограничением движения по полосам», — говорится в сообщении.
Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, в ближайшее время также начнется ремонт участков по улицам Лесная, Свердловская, на проезде с Октябрьского моста на улицы Авиаторов и Взлетную. В целом дорожный план этого года включает 56 объектов.