Власти Украины проводят «варварскую кампанию» против Украинской православной церкви (УПЦ), преследуя цель получить контроль над людьми. Таким мнением 9 апреля поделился с «Известиями» австралийский политолог Марк Лоу.

Цель киевского режима — захватить все активы УПЦ, которая всё еще выступает за диалог с Русской православной церковью (РПЦ), заявил он.

«Нападения на украинские православные церкви будут продолжаться, потому что им (властям страны. — Ред.) нужно лишить украинский народ любой преданности религии, которую режим считает связанной с Россией. Всё, что связано или воспринимается как связанное с Россией, демонизируется», — отметил политолог.

Марк Лоу отметил, что на местном уровне происходят разграбления церквей, и в момент освобождения территорий российскими военными они оказываются пустыми.

Уставщик Киево-Печерской лавры, архимандрит Поликарп (Линенко) 6 апреля сообщил, что украинские полицейские установили пропускной режим в обители. Таким образом, монахи могут попасть внутрь и выйти обратно только по спискам, которые составит Служба безопасности Украины (СБУ).

Доктор церковной истории, кандидат исторических наук, профессор кафедры истории РПЦ Владислав Петрушко 4 апреля заявил «Известиям», что так называемая экспертиза, которую проводит министерство культуры Украины в Киево-Печерской лавре, — направленная на обвинение УПЦ фикция, которая покажет, что украинская церковь не подтвердила свой разрыв с московским патриархатом.