«Вечерняя Москва» запустила проект «Месяц до Победы»

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне «Вечерняя Москва» запустила специальный проект «Месяц до Победы». В спецразделе на сайте vm.ru представлены материалы газеты из выпусков с 9 апреля по 9 мая 1945 года. Из них можно узнать не только о том, как проходили военные действия накануне капитуляции Германии, но и как протекала жизнь в тылу, что происходило в быту и культуре Москвы.

Контент проекта «Вечерки» также стал частью юбилейных рубрик в «Дзене» и «Новостях Mail». В этих историко-просветительских проектах принимают участие 17 федеральных и региональных СМИ. Среди них — ТАСС, «Известия», «Комсомольская правда», «Московские новости», «Вечерняя Москва», газета «Правда» и другие.

Проект «80 лет назад» в «Дзене» в течение месяца каждый день представляет архивные материалы о событиях, происходивших ровно 80 лет назад — день в день.

В «Новостях Mail» проект под названием «30 дней до Победы. Хроника весны 1945 года» позволяет погрузиться в события последних дней Великой Отечественной войны через информацию из крупных изданий тех лет, сводки Совинформбюро и голос Левитана.