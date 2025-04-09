В Брянской области дрон-камикадзе ВСУ атаковал сельхозпредприятие
В Севском районе Брянской области дрон-камикадзе Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковал сельхозпредприятие. Об этом 9 апреля сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«В результате атаки повреждены электро- и газовая подстанции, обеспечивающие работу предприятия», — уточнил губернатор в своем Telegram-канале.
Уточняется, что пострадавших в результате атаки нет.
Ранее в этот день сообщалось, что ВСУ четырежды атаковали объекты российской энергетики за минувшие сутки. В Минобороны уточнили, что в результате обстрела со стороны ВСУ Курской области отключилась высоковольтная линия. Также без электроснабжения остались жители села Большое Солдатское.