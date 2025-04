Китай внес 12 компаний из США в список экспортного контроля

Китай включил 12 компаний из США в список экспортного контроля в целях защиты национальной безопасности и интересов. Информация об этом была опубликована 9 апреля на сайте министерства коммерции КНР.

«Экспорт товаров двойного назначения в 12 вышеупомянутых субъектов США запрещен; любая осуществляемая в настоящее время экспортная деятельность в этой области должна быть немедленно прекращена», — уточняется в документе.

В список включены следующие американские компании: American Photonics, Novotech, Inc., Echodyne, Marvin Engeering Company, Inc., Exovera, Teledyne Brown Engineering, Inc., BRINC Drones, Inc., SYNEXXUS, Inc., Firestorm Labs, Inc., Kratos Unmanned Aerial Systems, Inc., Domo Tactical Communications и Insitu, Inc.

Запрет на экспорт будет действовать с 10 апреля.

Ранее в этот день власти Китая приняли решение в качестве зеркальной меры повысить пошлины на импортируемые из США товары до 84%. Уточняется, что дополнительная тарифная ставка будет действовать на все импортируемые товары.

Министерство коммерции КНР 4 апреля добавило 11 технологических компаний из Соединенных Штатов в список экспортного контроля. Этим компаниям запрещено заниматься торговой деятельностью, связанной с Китаем, и осуществлять новые инвестиционные проекты в стране.