Синоптик спрогнозировала температуру воздуха в Москве до +19 градусов на Пасху
Теплая погода и отсутствие осадков прогнозируются в Москве 20 апреля, днем столбики термометров могут подняться до +19 градусов. Об этом ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила в среду, 9 апреля.
«Уже к 16 апреля дневная температура перевалит отметку +15 градусов, а на Пасху погода ожидается очень комфортная, по данным на сегодняшний день. Дневная температура 20 апреля будет в пределах +17...+19 градусов», — сказала Позднякова агентству городских новостей «Москва».
Она добавила, что, по предварительным данным, осадков на Пасху не ожидается.
Ранее в этот день в Гидрометцентре рассказали, что 9 апреля в столице будет облачно, небольшой снег, местами гололедица.
В свою очередь синоптик Александр Ильин рассказал, что снег в столице останется до конца этой недели, а тепло начнет возвращаться в Москву с середины апреля, сообщается на сайте kp.ru.
7 апреля в столице из-за снегопада и гололеда приостановили прокат электросамокатов и велосипедов, передает НСН.