Суд в ДНР приговорил грузинского наемника ВСУ к девяти годам колонии

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил 27-летнего гражданина Грузии Георгия Гоглидзе к девяти годам колонии. Об этом 9 апреля сообщила прокуратура региона.

Уточняется, что Гоглидзе обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»).

Согласно данным ведомства, фигурант в апреле 2023 года приехал в село Старичи Львовской области. Он прошел военную подготовку с инструкторами из США, Франции, Германии и Польши и подписал контракт. Затем наемник оказался в оккупированном Славянске ДНР и участвовал в боях против российских войск, получив оружие, боеприпасы и снаряжение. Его вознаграждение составило более 766 тыс. рублей.

«В ноябре 2023 года Гоглидзе взят в плен военнослужащими ВС РФ на линии боевого соприкосновения в районе Серебрянского лесничества на территории Луганской Народной Республики», — указано на сайте ведомства.

Суд приговорил грузинского наемника к девяти годам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

7 апреля суд ДНР заочно приговорил наемника из Грузии к 14 годам колонии строгого режима. Уточняется, что он принимал участие в боевых действиях на территории ДНР против Российской армии.