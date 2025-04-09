Прокуратура Молдавии запросила продление ареста Гуцул на 20 суток
Прокуратура Молдавии потребовала продлить на 20 суток арест главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул. Об этом 9 апреля сообщил депутат парламента Молдавии Вадим Фотеску.
«Прокуроры запросили продлить арест главы Гагаузии на 20 суток. Они решили подстраховаться, так как ее прежний арест на такой же период истекает 14 апреля, в понедельник», — приводит его слова ТАСС.
Он добавил, что по закону прокуроры не могут требовать ужесточения прежнего ареста.
Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта. Согласно информации генпрокуратуры Молдавии, это произошло после того, как ее имя обнаружили в списке лиц, которым запрещен выезд из страны. 28 марта главу Гагаузии арестовали на 20 суток.
3 апреля официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Организация Объединенных Наций (ООН) следит за ситуацией с арестом Гуцул и подчеркивает необходимость соблюдения правовой процедуры и верховенства закона.
Сама политик 2 апреля после ареста призвала генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша обратить внимание на ситуацию вокруг Гагаузии. Гуцул подчеркнула, что судебная система Молдавии используется властями как инструмент «демонтажа автономии» региона.