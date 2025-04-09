Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении в течение суток составили более 230 военнослужащих. Об этом 9 апреля сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены восемь автомобилей, два артиллерийских орудия, два миномета, а также четыре пункта управления БПЛА и склад боеприпасов», — указали в ведомстве.

Также подразделения группировки войск «Север нанесли поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня.

Кроме того, российская армия поразила живую силу и технику украинских боевиков в районах 12 населенных пунктов в Сумской области. Удары были нанесены оперативно-тактической, армейской авиацией, а также огнем артиллерии.

Ранее в этот день сообщалось, что российские военнослужащие нанесли удар по украинскому предприятию, специализирующемся на производстве оперативно-тактических ракет. Подразделения группировки «Север» на Белгородском направлении нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Краснополье, Петрушевка, Степок, Турья, окоп, Угроеды, Миропольское, Проходы Сумской области.

Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 72 990 военнослужащих, 405 танков, 331 боевую машину пехоты, 300 бронетранспортеров, 2 260 боевых бронированных машин, 2 652 автомобиля, 597 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня.