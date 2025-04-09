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Выдача автокредитов в России снизилась на 53% в марте

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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На фоне почти двукратного снижения авторынка по итогам марта 2025 года выдача автокредитов в России показала падение на 45% в штуках и на 53% в деньгах. Об этом 9 апреля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

При этом в первый весенний месяц суммарно кредиты на новые и подержанные машины продемонстрировали рост по отношению к февральским результатам: они выросли на 20% в количественном выражении и на 22% в денежном.

Как отметил исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов, кредитование новых автомобилей в марте выросло по отношению к февралю на 16% в штуках и на 21% в рублях. В отношении автомобилей с пробегом март к февралю показал рост на 24% как в количественном, так и в денежном выражении.

Мартовская ситуация в автокредитовании оказалась более позитивной, чем на авторынке в целом, указал Удалов. Сейчас практически все марки субсидируют кредиты. Таким образом, учитывая скидки из-за образовавшихся стоков, несмотря на высокую ключевую ставку ЦБ, сейчас приобрести новый автомобиль в кредит возможно под очень невысокий процент, объяснил аналитик.

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По итогам марта 2025 года в России было реализовано 79,8 тыс. новых легковых автомобилей, что на 45,5% меньше, чем в первый весенний месяц 2024-го. Лидером рынка остается Lada: ее доля в начале весны превысила 31% (год назад этот показатель находился на уровне ниже 28%), а продажи составили 25,2 тыс. проданных экземпляров.

В комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) 5 марта заявили, что февраль 2025 года поставил десятилетний антирекорд в продажах новых автомобилей. По словам председателя комитета Алексея Калицева, к сокращению продаж привели такие факторы, как выросший утилизационный сбор, высокая стоимость кредитов и снижение их доступности, а также изменения в налоговой системе.

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