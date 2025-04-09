Обломки беспилотников обнаружены в четырех районах Кубани

В Краснодарском крае найдены обломки беспилотников (БПЛА) в Курганинском, Темрюкском, Кущевском районах и под Новороссийском. Об этом 9 апреля сообщил оперативный штаб региона в своем Telegram-канале.

В поселке Комсомольский Курганинского района обломки упали в огород частного домовладения, повреждены три единицы сельхозтехники, в доме выбиты окна. Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы, территория оцеплена.

В хуторе Семигорском под Новороссийском полиция оцепила место падения, ожидается прибытие саперов. Повреждений объектов инфраструктуры нет, угроз для жителей тоже не зафиксировано.

В станице Курчанской Темрюкского района фрагменты дрона нашли в поле. Специалисты проводят обследование. В районе Шкуринского сельского поселения Кущевского района обломки обнаружены за пределами населенного пункта.

Оперативные службы продолжают обследование территорий. Власти призвали граждан сообщать по номеру 112 об обнаружении фрагментов БПЛА и не приближаться к ним.

Ранее в этот день сообщалось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) утром сбили над Оренбургской областью четыре БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уточняется, что дроны были самолетного типа.