В Татарстане задержали похитившего около 44 млн рублей брачного афериста

В Татарстане задержали брачного афериста, похитившего около 44 млн рублей у 20 женщин. Об этом 9 апреля сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Ранее судимый мужчина знакомился с женщинами, представляясь успешным бизнесменом. Своим новым знакомым он рассказывал, что занимается продажей машин иностранного производства», –- написала она в своем Telegram-канале.

По данным следствия, аферист втирался в доверие к женщинам, оказывая им помощь, а затем просил предоставить денежные средства, которые он обещал вернуть в ближайшее время. Просьбу аферист объяснял проблемами в бизнесе.

Пользуясь такой схемой обмана, мужчина похитил около 44 млн рублей у 20 потерпевших. Уточняется, что в полицию продолжают поступать заявления о противоправной деятельности обвиняемого.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), его заключили под стражу. Расследование деятельности афериста продолжается.

Ранее, 7 апреля, в городе Пушкино Московской области был задержан пособник телефонных мошенников, похитивших у пенсионера более 1 млн рублей. Злоумышленники представились сотрудниками госучреждений и сообщили, что на имя мужчины оформлена доверенность на гражданина Украины, который может представлять его интересы и управлять финансами. Мошенники рекомендовали мужчине перевести деньги на «безопасный счет», чтобы сохранить сбережения.