Ветераны рассказали о первом дне Великой Отечественной войны

Многие из доживших до наших дней свидетелей начала Великой Отечественной войны (ВОВ) сами не были ее участниками в силу возраста: в 1941 году им было по три-четыре года. В преддверии празднования 80-летия Победы в ВОВ они поделились с «Известиями» воспоминаниями о том, как началась война и где им пришлось находиться во время военных действий. Историям победителей нацизма посвящен один из разделов спецпроекта МИЦ «Известия» «Великая Победа».

Одна из рассказчиц — Александра Петровна Чулкова, 1938 года рождения, из города Курчатов Курской области. Бывшая несовершеннолетняя узница концлагерей родилась на Смоленщине. В 1941 году ей было всего три года.

«Мы жили в деревне Семичащино. Однажды вдруг раздался сильный удар, и у нас за стенкой закричали куры. И петух закричал. Мать говорит: «Собирайтесь, началась война», — сказала ветеран.

Фронт шел через их деревню, от обстрелов жители прятались в заброшенном доме на окраине населенного пункта. Вскоре в деревню вошли немцы, собрали всех и погнали на запад. Мама Александры запрягла в телегу лошадь, посадила туда детей. При этом старшего брата Александры немцы куда-то увели. Младших тоже попытались забрать, но женщина их не отдала.

«Мать запрягла лошадь в телегу, посадила нас туда. Холодно уже было. У меня на ногах обморожены пальцы, хоть мама и обматывала их полотенцами. <…> Мама кричала: «Нет, не трогайте! Я вас всех побью, если моих детей тронете!» — рассказывает Александра Петровна.

После этого всех пригнали в концлагерь в Западной Белоруссии, находившийся за высокой колючей проволокой. Поселили в барак с двух-трехэтажными нарами. Когда стали выпускать на улицу, дети видели, что у ограды лежали убитые русские солдаты — в касках, шинелях.

Мать Александры немцы отправили на принудительные работы. Детям разрешали выходить к ближайшим селам, чтобы прокормиться. Немецкие солдаты потешались, бросая голодным ребятам галеты и наблюдая, как они на них набрасываются. После освобождения семья вернулась в родную деревню, которая была полностью разрушена. Первое время жили в землянке, которую соорудили на месте глубокой воронки от бомбы.

«Весной ходили по полям, собирали мороженую картошку после зимы. Она была как резиновая. Пекли из нее лепешки, называли их «тошнотики». Ходили по деревням, просили хлеба. Мысль была одна: хоть немножко домой принести, брата покормить. Так хотелось кушать — думала, никогда не наемся», — вспоминает бывшая узница.

Вскоре пришла похоронка на отца: он погиб при форсировании Днепра. О Победе узнали по радио — громкоговорители висели прямо на столбах на улице. По всей деревне играла музыка, все плакали, смеялись, радовались. После жизнь начала понемногу налаживаться, и Александра, которой шел уже седьмой год, пошла в школу в трех километрах от деревни. Воссозданный колхоз помогал строить новое жилье.

Другая свидетельница войны — Герда Антоновна Пекни, 1936 года рождения. Сейчас она проживает в Австрии, в Вене. Родилась Герда Антоновна в Ленинграде, в семье австрийских антифашистов. В СССР сначала эмигрировал ее отец, а после и мать, в Ленинграде они поженились. Отец работал в типографии «Печатный двор» им. Горького. Как вспоминает Герда Антоновна, на их доме даже висела табличка, что в нем живет австриец, который приехал работать в Советский Союз. Самое сильное детское воспоминание Герды — ленинградские подвалы, где прятались от фашистских налетов.

«За время войны я много раз была в подвалах. В них все прятались от обстрелов. Русские меня всегда успокаивали и всячески поддерживали, — вспоминает она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Также ей запомнилось, как в голодные месяцы отец выходил в магазин за продуктами, и все ждали его возвращения. После этого мама спускалась вниз и помогала заносить покупки. Победу Герда Пекни встретила в детском доме в Иваново, куда ее эвакуировали по Дороге жизни. После окончания войны родители вернулись в Австрию, но свою любовь к России она пронесла через всю жизнь. Отца после войны пригласили в посольство СССР в Австрии, чтобы вручить орден за его работу в Ленинграде во время блокады. Мама все послевоенные годы работала переводчицей с русского языка.

Когда у Герды Антоновны подросла внучка, она привезла ее в Ленинград, чтобы показать дом, в котором жила во время блокады.

«Я своему мужу много раз говорила: «Я слышу, как бомбы падают. Это ужас. Для меня любая война — это ужас», — заключила Пекни.

Для Гранта Меликсетовича Карапетяна, 1923 года рождения, жителя Еревана, день начала войны, 22 июня 1941 года, стал следующим после школьного выпускного. Он катался с друзьями на лодках на озере, когда им сообщили новость о начале войны.

«Мы всей группой поехали в военкомат, говорим: «Мы едем на войну, забирайте нас в армию». Военком, конечно, прогнал нас: не мешайте, мол, работать, и до вас очередь дойдет», — вспоминает ветеран.

В августе 1941 года Грант попал на отбор в военную авиационную школу в Тбилиси. Из 70 ребят приняли всего 30, в число которых попал и он сам. Сразу после зачисления всех отправили домой «до особого распоряжения», пока не исполнится 18 лет. Но поучиться на пилота у Карапетяна не получилось: в январе 1942 года школу расформировали, а ее курсантов отправили в Бакинское пехотное училище. В августе 1942 года Грант Меликсетович окончил его и попал в подразделения Закавказского фронта, после оказался в составе 4-го Украинского фронта, командовал пулеметным взводом.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Свой первый орден — Красной Звезды — ветеран получил за бои на Сандомирском плацдарме на реке Висле в августе 1944 года. Именно его захват позволил Красной армии развить наступление в Польше и вступить на территорию Германии. Как рассказал Карапетян, на волосок от смерти он был семь раз за время войны, но избежал ее.

«Был случай: мы наступали. Снаряд фыркает, со свистом пролетает, сверкает. Я и командир взвода залегли. Снаряд упал между нами, не разорвался. Если бы разорвался, мы оба взлетели бы в воздух», — вспомнил Грант Меликсетович.

В другой раз на него уже даже выписали похоронку, думая, что солдат погиб во время минометного обстрела. Но позже обнаружили в числе выживших 7–8 человек из 35–37, которые были во взводе. С боями Карапетян дошел из-под Киева до Праги, где 28 апреля 1945 года его легко ранило.

«Как-то утром в госпитале кто-то громко стучит в дверь палаты. Мы вскочили. Первая мысль была: неужели немцы прорвали фронт? А из-за двери крик медсестры: «Вставайте, вставайте, Победа!» Рядом пивзавод был. Ребята сходили туда, и мы отметили Победу бокалом пива», — рассказал ветеран.

В июле 1946 года его полк вернулся из Европы в Советский Союз, а в августе Гранта Карапетяна демобилизовали. К тому моменту к одному ордену Красной Звезды у него прибавились еще один, а также два ордена Отечественной войны.

В 2025 году 9 Мая отмечается 80 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 0:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием войны.