МИД РФ сообщило о демарше временному поверенному в делах Эстонии в России
Министерство иностранных дел РФ провело демарш временному поверенному в делах Эстонии в России Яне Ванамельдер в связи с осквернением воинских захоронений на Таллинском военном кладбище. Об этом 9 апреля сообщила пресс-служба ведомства.
«Яне Ванамельдер заявлено, что Россия решительно осуждает злонамеренные действия Таллина, направленные на осквернение мемориалов на захоронениях советских военнослужащих, в том числе тех, кто отдал свою жизнь за освобождение Европы от нацистского порабощения», — указано на сайте МИД РФ.
Отмечается, что в марте представители МИД России уже заявляли о недопустимости осквернения надгробий советских военнослужащих, однако Таллин не только не сделал необходимых выводов, но и цинично продолжил вести ситуацию к дальнейшему ухудшению. Особенно кощунственны такие действия в год 80-летия Победы, подчеркивается в сообщении.
В МИД России добавили, что продолжат освещать действия стран Прибалтики по уничтожению советского мемориального наследия и привлекут к этому внимание ООН.
2 апреля стало известно, что сотрудники Эстонского военного музея уничтожили памятники на Таллинском военном кладбище в честь советских моряков, солдат и офицеров, освобождавших республику от нацистских захватчиков.
Ранее, 30 марта, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что с переписыванием истории Прибалтикой, Польшей и рядом других стран Евросоюза необходимо очень жестко бороться. Он отметил, что в этих странах происходит уравнивание преступников, осужденных Нюрнбергским трибуналом, с теми, кто освобождал Европу от фашизма.