ВС РФ поразили предприятие по производству оперативно-тактических ракет ВСУ
Российские военнослужащие нанесли удар по украинскому предприятию, специализирующемся на производстве оперативно-тактических ракет. Об этом 9 апреля сообщило Минобороны России.
Подразделения группировки «Север» на Белгородском направлении нанесли поражение формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Краснополье, Петрушевка, Степок, Турья, окоп, Угроеды, Миропольское, Проходы Сумской области.
На Харьковском направлении российские военнослужащие ударили по живой силе и механизированной технике ВСУ. ВС РФ нанесли поражение в населенных пунктах Петровка, Ковали, Волчанск, Золочев. Потери противника достигли до 120 боевиков, двух бронированных машин, установки разминирования УР-77, станции радиоэлектронной борьбы.
В Донецкой Народной Республике (ДНР) подразделения группировки «Запад» нанесли поражение по живой силе и технике противника в населенных пунктах Кировск, Ямполь. Также им удалось совершить удар в Макеевке Луганской Народной Республике (ЛНР), Серебрянском лесничестве. Потери ВСУ составили свыше 200 боевиков. Еще ВС РФ ликвидировали склад боеприпасов.
Новость дополняется