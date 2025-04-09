В ГД объяснили значимость закона о переподготовке педагогов

Закон, направленный на повышение качества дополнительного образования педагогов, позволит навести порядок в системе и сделать профессию более требовательной к уровню знаний и источнику подготовки специалистов. Об этом рассказал «Известиям» 9 апреля депутат Госдумы Алексей Говырин.

Депутаты Государственной думы большинством голосов приняли соответствующий закон во втором и третьем чтениях ранее в этот день.

«Суть нововведений — в наведении порядка в системе, которая раньше оставляла слишком много вариантов и не всегда гарантировала нужный уровень подготовки. Теперь, если учитель направлен работодателем, он может повысить квалификацию только по своему предмету или пройти переподготовку, если хочет перейти, например, из преподавания начальных классов в администрирование школы, то есть каждый новый профессиональный шаг должен быть обоснован конкретной программой, а не условным «прохождением курсов», — объяснил он.

Если человек собирается работать учителем, он должен будет пройти переподготовку не в любом месте, а в образовательных учреждениях, которые находятся под публичным контролем, — в государственных, муниципальных или учреждениях, где государство либо участвует в управлении, либо напрямую финансирует.

«Это не запрет на другие формы подготовки, но в части доступа к профессии вводятся четкие рамки, чтобы избежать ситуаций, когда «педагогом» может стать любой, лишь бы имел бумагу. Закон не распространяется на тех, кто уже прошел обучение: они сохраняют свои документы. Всё это направлено на то, чтобы сама профессия учителя перестала быть проходным двором и снова стала требовательной и к уровню знаний, и к источнику подготовки», — заключил Говырин.

Ранее, 5 марта, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что в России в 2026 году будет утверждена новая система оплаты труда педагогов. В 2027 году она будет введена во все образовательные организации.