Набиуллина заявила об отсутствии «пузыря» на рынке ипотеки в РФ

Центральный Банк (ЦБ) России не видит пузыря на ипотечном рынке, и нет опасений, что он появится. Об этом 9 апреля сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Государственной думе.

«Ситуация, как мы ее оцениваем, — нет пузыря, у нас нет опасений, что он появится в обозримой перспективе. Потому что были своевременно приняты меры», — сказала Набиуллина.

По ее словам, если у людей присутствует просрочка по оплате кредита, то после 30 дней они чаще всего возвращаются к графику платежей. Кроме того, она отметила, что ЦБ внимательно следит за просрочкой по ипотечным кредитам.

6 апреля стало известно, что в марте 2025 года количество заявок на ипотеку увеличилось на 22,07% по сравнению с февралем. Позитивная динамика на протяжении всего I квартала 2025 года показывает стабилизацию после зимнего спада.

Кроме того, на вторичный рынок в марте прошлого года приходилось 38% ипотечных заявок, а на новостройки — 62%. Доля спроса на новостройки в общей структуре заявок на ипотеку в 2025 году остается на уровне 70%.