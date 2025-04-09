Ветераны поделились воспоминаниями о встрече Дня Победы в 1945 году

Ветераны Великой Отечественной войны рассказали «Известиям» о своем пути в военные годы, а также о встрече радостной новости о разгроме нацистской Германии в мае 1945 года. Историям победителей нацизма посвящен один из разделов спецпроекта МИЦ «Известия» «Великая Победа» к 80-летию окончания войны.

Жителю Волгограда Георгию Исааковичу Роговому было 17 лет, когда грянуло немецкое вторжение. Он встретил войну на обучении в фабричной школе в Белгороде, позднее его учреждение эвакуировали в Казахстан. Год спустя, в сентябре 1942 года, молодого человека призвали в армию, где он возглавил пулеметное отделение.

Первые бои молодого командира произошли гораздо позднее в Восточной Пруссии. В последний день января 1945 года он попал под обстрел, когда пришел с докладом к командованию роты. Георгий Исаакович получил ранение глаза и провел остаток войны на лечении. Победу он встретил в госпитале в Сызрани.

«По радио передали, что война закончилась. Мы чуть ли не прыгали от радости, как дети. После этого к нам пришли из местного совхоза и привезли ведро свежих куриных яиц», — поделился ветеран.

На долю жительницы Курска Галины Павловны Якимчук также выпали тяжелые испытания. В возрасте трех лет она и ее большая семья оказалась в блокадном Ленинграде, отец ушел на фронт, с которого вернулся инвалидом в 1942-м. По словам женщины, дети смогли пережить блокаду только благодаря усилиям матери, отчаянно добывавшей для них еду.

Галина Павловна хорошо помнит голос диктора Исаака Левитана, объявивший о Победе в 1945. Женщина вспоминает, что известие вызывало у всех восторг — люди прыгали, обнимались, целовались, кричали: «Ура! Победа за нами!»

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Сейчас, в возрасте 87 лет, пенсионерка часто покупает себе и дарит родным небольшие тряпичные игрушки.

«Зайчики, слоники… Может другим этого не понять, но так как в детстве я ничего этого не видела, была лишена этой радости, то сейчас я это очень ценю и пополняю коллекцию. И мне хочется жить», — сказала Галина Павловна.

Ранее, в феврале, ветераны поделились с «Известиями» воспоминаниями о взятии Будапешта в 1945 году. Служивший минометчиком Анатолий Медведь рассказал, что штурм города был стратегически необходим: это был ключ к Будапешту, а далее к Вене и Берлину.