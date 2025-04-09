Набиуллина назвала изменения в мировой торговле тектоническими

Глава Центрального банка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина на выступлении в Госдуме 9 апреля заявила, что текущие изменения в мировой торговле можно назвать тектоническими.

«Еще один фактор (влияющий на денежно-кредитную политику. — Ред.) — тектонические изменения в мировой торговле. Они разворачиваются у нас на глазах» — сказала Набиуллина.

Она отметила, что пока трудно предсказать, как они отразятся на мировой экономике и на России в частности.

По словам главы ЦБ, это новый значительный риск, который следует учитывать.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении базовых пошлин в 10% на поставляемую из других стран продукцию. Для ЕС этот показатель был повышен до 20%, а для Китая — до 34%. Пекин 4 апреля ввел ответные пошлины в 34% против Соединенных Штатов, после чего 8 апреля Вашингтон анонсировал повышение антикитайских пошлин до 104%.