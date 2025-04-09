Москвичка испугалась «смертельной порчи» и отдала мошеннице более 900 тыс. рублей

На северо-востоке Москвы женщина испугалась «смертельной порчи» и отдала мошеннице более 900 тыс. рублей в попытке «исцелить» себя и близких. Об этом 9 апреля сообщил источник «Известий».

«7 марта в магазин, где работает 35-летняя москвичка, пришла неизвестная. Она заявила, что на женщину навели смертельную порчу, и призвала ее срочно провести обряд «очищения». Они обменялись телефонами, а после рабочей смены москвичка поехала к ней на прием, за который заплатила 105 тыс. рублей», — рассказал собеседник.

Неизвестная оценила свои услуги в 200 тыс. рублей и разрешила женщине отдать недостающую сумму позже. На следующий день она пришла на работу к москвичке за оставшимися деньгами, а спустя три дня позвонила снова и предложила забрать у нее освященную воду. Вновь встретившись с женщиной, мошенница заявила, что на ней еще одна порча, и убедила ее провести новый обряд за 600 тыс. рублей.

После этого «гадалка» не прекращала звонить москвичке и продолжала звать ее на «осмотры». Во время очередной встречи она заявила, что порча легла на ее мать, а затем увидела негативное воздействие на ее сожителе. Пытаясь спастись от «проклятия», женщина передала ей еще 190 тыс. рублей, часть из которых она взяла в долг у своих коллег, однако мошенница продолжила требовать деньги. Проводится проверка.

Ранее, 3 апреля, сообщалось, что пенсионерка из Москвы год назад лишилась единственного жилья и накоплений в размере 1,8 млн рублей якобы под воздействием гипноза. По словам женщины, находясь под гипнозом или влиянием мошенницы, она переоформила на нее квартиру по договору дарения.