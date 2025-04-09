Созданный по эскизу школьника в честь Победы мурал появился на Кубани
В Краснодаре появился мурал, посвященный 80-летию Дня Победы. Его создали по мотивам рисунка школьника, ученика седьмого класса. Мурал воспроизвели на водопроводно-насосной станции в Центральном округе города.
В пресс-службе «Росводоканала Краснодара» ИА KrasnodarMedia рассказали, что победителем состязания благотворительного фонда «Добро и Дело» в рамках губернаторского края стал воспитанник детской школы искусств имени Пономаренко.
Рисунок семиклассника с точностью перенес на фасад станции предприятия художник Павел Бибишев. Идентичность изображения полностью сохранена. Мурал символизирует две стороны жизни и отражает контраст между войной и миром.
В 2024 году эксклюзивный рисунок, посвященный воде, украсил здание предприятия на улице Октябрьской. Над муралом работала профессиональный художник Кристина Архипова. «Росводоканал» выступил с инициативой изменить свои объекты при помощи дизайна. Так, в городе появятся рисунки в честь исторических событий и выдающихся людей, рассказали в пресс-службе предприятия.
Ранее сообщалось об открытии в Краснодаре пешеходного фонтана, длина которого составляет 55 м. Для отдыхающих на территории обустроили шезлонги и навесы. Конструкция представляет собой 16 струй, которые бьют на высоту до 1,8 м. Кроме того, обустроены пенные столбы и дополнительные струи, которые создают водные арки. В качестве украшения использованы светящиеся шары, зеркальная бабочка и сердце. На бульваре вокруг фонтана установили арт-объекты, скамейки, шезлонги и навесы с качелями.