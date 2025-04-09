Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков назвал приведение ВС Ирана в повышенную готовность мерами на риторику США
Мир
МЧС РФ завершило активную фазу операции на месте землетрясения в Мьянме
Мир
МИД назвал возможное иностранное военное присутствие на Украине угрозой РФ
Мир
В Приднестровье продлили режим ЧП в экономике до 9 мая
Армия
ВС РФ поразили предприятие по производству оперативно-тактических ракет ВСУ
Мир
В МИД РФ указали на продолжение атак Киева на энергообъекты
Экономика
Набиуллина заявила об отсутствии «пузыря» на рынке ипотеки в РФ
Общество
Адвокат Ефремова сообщил о возвращении актера к карьере после завершения лечения
Общество
Более 40 регионов получили от правительства РФ средства на повышение рождаемости
Армия
Над Оренбургской областью ликвидированы четыре украинских БПЛА
Мир
МИД КНР заявил о намерении принять меры в ответ на пошлины Трампа в размере 104%
Общество
Мишустин призвал внедрить стандарты поддержки бойцов СВО в соцучреждениях
Мир
Лавров указал на попытки Запада убить резолюцию РФ по противодействию нацизму
Интернет и технологии
В НМГ рассказали о планах по запуску приложения для создания коротких видео
Интернет и технологии
Минцифры предлагает наказывать застройщиков за противодействие провайдерам
Общество
Адвокат Ефремова сообщил о выходе артиста из колонии
Мир
Алиев заявил о передаче команде Трампа фактов о незаконной деятельности USAID

Созданный по эскизу школьника в честь Победы мурал появился на Кубани

0
EN
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Краснодаре появился мурал, посвященный 80-летию Дня Победы. Его создали по мотивам рисунка школьника, ученика седьмого класса. Мурал воспроизвели на водопроводно-насосной станции в Центральном округе города.

В пресс-службе «Росводоканала Краснодара» ИА KrasnodarMedia рассказали, что победителем состязания благотворительного фонда «Добро и Дело» в рамках губернаторского края стал воспитанник детской школы искусств имени Пономаренко.

Рисунок семиклассника с точностью перенес на фасад станции предприятия художник Павел Бибишев. Идентичность изображения полностью сохранена. Мурал символизирует две стороны жизни и отражает контраст между войной и миром.

В 2024 году эксклюзивный рисунок, посвященный воде, украсил здание предприятия на улице Октябрьской. Над муралом работала профессиональный художник Кристина Архипова. «Росводоканал» выступил с инициативой изменить свои объекты при помощи дизайна. Так, в городе появятся рисунки в честь исторических событий и выдающихся людей, рассказали в пресс-службе предприятия.

Ранее сообщалось об открытии в Краснодаре пешеходного фонтана, длина которого составляет 55 м. Для отдыхающих на территории обустроили шезлонги и навесы. Конструкция представляет собой 16 струй, которые бьют на высоту до 1,8 м. Кроме того, обустроены пенные столбы и дополнительные струи, которые создают водные арки. В качестве украшения использованы светящиеся шары, зеркальная бабочка и сердце. На бульваре вокруг фонтана установили арт-объекты, скамейки, шезлонги и навесы с качелями.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025