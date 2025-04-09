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Politico узнала о намерении стран ЕС сократить закупки американского СПГ

Politico: некоторые страны ЕС выступили за сокращение закупок американского СПГ
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Фото: ТАСС/Николай Михальченко
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Некоторые страны Европейского союза (ЕС) планируют сократить закупки американского сжиженного природного газа (СПГ), чтобы снизить стоимость поставок. Об этом 9 апреля сообщила газета Politico со ссылкой на дипломатов.

«Во вторник страны ЕС выдвинули планы по смягчению обязательных целей по пополнению хранилищ перед зимой с целью снижения платы за поставки», — сказано в сообщении.

Как уточняет издание, семь стран (Франция, Германия, Италия, Австрия, Венгрия, Словакия и Нидерланды) продвигают меры по ограничению закупок сжиженного природного газа. Кроме того, они призывают снизить целевой показатель емкости хранилищ до 80% при определенных условиях. Так, странам ЕС удастся уменьшить объем закупок СПГ из США.

«В эти неспокойные времена и в условиях продолжающейся борьбы за конкурентоспособность, конечно, было бы лучшим решением (обеспечить большую гибкость), чем просто следовать текущим целям», — приводит Politico слова министра энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.

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