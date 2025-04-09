Экономист не исключил заключения торговой сделки США и Китая

Экономическая история демонстрирует, что сделки часто заключаются под давлением, и вопрос в том, насколько такие соглашения будут выгодны Китаю или США. При этом можно с уверенностью сказать, что между этими странами будет достигнуто какое-то сотрудничество, поскольку они ведут крупнейшую международную торговлю, рассказал «Известиям» 9 апреля директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По его словам, стороны вряд ли достигнут всеобъемлющего соглашения, но могут прийти к компромиссу по стратегическим товарам.

Накануне, 8 апреля, американский лидер Дональд Трамп заявил, что уверен в желании Китая заключить торговую сделку с США.

«Китай практически не может обходиться без американского технологического оборудования, связанного с ИТ-сектором, — чипов, ИТ-конструкций. С другой стороны, половина Америки ходит в китайской одежде и обуви. Мощностей у самих американцев для пошива такого количества товаров нет, поэтому они найдут договоренности в этом направлении», — пояснил он.

Эксперт напомнил, что даже во время торговых войн при Трампе стороны в итоге шли на уступки.

«Они на резкие уступки друг другу не пойдут, но в тех сферах, где взаимозависимость высока, найдут компромисс. Такие случаи у них уже были», — подытожил Остапкович.

В этот же день американский лидер сообщил, что введенные США пошлины приносят в государственную казну около $2 млрд прибыли. Кроме того, Трамп добавил, что более 70 стран выразили свою готовность в проведении переговоров с Вашингтоном по вопросу этих тарифов.

Тогда же сообщалось, что власти США повысили импортные пошлины на товары из Китая до уровня 104%. Отмечалось, что тарифы введены, поскольку КНР не сняла свои ответные меры в сфере торговли.

Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь 7 апреля заявил, что злоупотребление США пошлинами является экономическим буллингом, наносящим ущерб не только другим странам, но и самому Вашингтону.