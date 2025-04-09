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Полянский обвинил Европу в попытках сорвать переговоры России и США

Полянский: западные дипломаты в ООН пытаются сорвать переговоры России и США
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Западные дипломаты в ООН пытаются сорвать переговоры России и США по вопросу Украины. Об этом заявил 9 апреля заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«В ходе сегодняшнего запрошенного европейцами заседания по Украине бросилось в глаза то, как моментально «переобулись» англичане и есовцы (ЕС. — Ред.)», — написал он в своем Telegram-канале.

Полянский пояснил, что ранее западные страны призывали Россию прекратить «неспровоцированную агрессию» и «оккупацию», требуя вывода войск из Украины. Однако теперь российскую сторону обвиняют в нарушении предложенного президентом США Дональдом Трампом перемирия и требуют бессрочного прекращения огня, добавила «Газета.Ru».

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Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила 1 апреля, что США активно взаимодействуют с Россией и Украиной по вопросам урегулирования конфликта. Она также подчеркнула, что американский лидер лично очень вовлечен в данную тему.

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