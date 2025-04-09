Эксперты оценили долю льготной ипотеки на рынке жилищных кредитов

Доля льготных ипотечных программ в общем объеме ипотеки по итогам первого квартала 2025 года составила 84,5%. Об этом сообщили эксперты «Домклик», проанализировав данные по выдаче ипотечных кредитов «Сбера». Это на 13% больше показателей IV квартала 2024 года, когда доля льготных ипотечных программ превысила 70%.

В марте 2025 года «Сбер» выдал 149,5 млрд рублей в рамках льготного ипотечного кредитования, что составило 87% от общего объема выдач по ипотеке. По сравнению с февралем 2025 года доля программ с господдержкой выросла на 2,5%, а с начала года — на 9%.

Наиболее популярным продуктом остается программа «Семейная ипотека», ставшая основным драйвером увеличения объемов ипотечного кредитования. В марте 2025 года в рамках программы было выдано 129,8 млрд рублей, а доля в объеме выдач составила 75,5%, что на 3,3% больше по сравнению с февралем 2025 года. Всего по итогам I квартала 2025 года доля Семейной ипотеки увеличилась на 13,5%. Лидерство по доле выдач «Семейной ипотеки» удерживает Республика Хакасия (93,6%). На втором месте Орловская область (89,2%), тройку замыкает Республика Удмуртия (89%).

Несмотря на снижение доли «Дальневосточной» и «Арктической» ипотеки в общем портфеле выдач на 0,4%, в марте произошло увеличение объемов кредитования по программе. Объем выдач составил 10,7 млрд рублей, что на 28% больше, чем в феврале 2025, а по сравнению с началом года выдачи по «Дальневосточной» и «Арктической» ипотеке выросли более чем в два раза. Лидерство по доле выдач в рамках программ принадлежит Республике Бурятия (79,4%), на втором месте Амурская область — 70,9%, сразу за ней следует Сахалинская область — 70,7%.

На фоне роста доли льготной ипотеки доля рыночных ипотечных программ стала сокращаться, по итогам марта снижение составило 2,4%. Относительно высокие показатели рыночного кредитования наблюдаются в Самарской области (21,8%), Красноярском крае (20,6%) и Кемеровской области (19,7%).