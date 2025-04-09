Названы самые красивые автомобили в мире в 2025 году
Организаторы конкурса Car Design Award объявили победителей премии 2025 года. В жюри вошли автожурналисты 11 стран из ведущих изданий. Награды раздали в трех номинациях в рамках Миланской недели дизайна. Их обладателями стали дизайн-команды компаний Lotus, Ferrari и Renault, сообщили в пресс-службе премии.
В категории концептуальных автомобилей победа досталась дизайнерам Lotus за проект шоу-кара Theory 1. Его создатели вдохновлялись культовыми моделями Lotus (Type 72, Esprit и Eleven) и следовали идеям конструктора Колина Чепмена. В тройку призеров вошли DS SM Tribute, BMW Skytop, Jaguar Type 00 и Renault Embleme.
Среди серийных машин первое место присудили дизайнерам Ferrari за суперкар 12Cilindri, который жюри признало достойным наследником автомобилей марки середины прошлого века. Ему уступили гиперкар Bugatti Tourbillon и компактный электрический кроссовер Kia EV3.
В номинации «Язык дизайна бренда» награда досталась Renault за «выразительность и индивидуальность», применение стиля к новым моделям и переосмысленным в электромобили иконам прошлого. На втором месте расположились Dacia и Hyundai, на третьем — Cupra и Genesis.
Ранее в этот день сообщалось, что АвтоВАЗ объявил о полном восстановлении технологий в бывших цехах опытно-промышленного производства (ОПП) в Тольятти. Прежде на нем начиналось производство внедорожника ВАЗ-2123 (впоследствии ставшего Chevrolet Niva), отрабатывалась сборка Kalina и других моделей.