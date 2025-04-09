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Кладбища Москвы подготовили к посещениям в пасхальные праздники

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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ГБУ «Ритуал» завершило подготовку кладбищ Москвы к посещениям в пасхальные праздники. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале департамента торговли и услуг столицы в среду, 9 апреля.

«На кладбищах обновили входные группы и фасады зданий, отремонтировали ограждения, ворота, калитки и навигационные таблички, а также убрали все деревья, находившиеся в аварийном состоянии», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Для посетителей закупили более 2,4 млн пакетов для сбора мусора и 12 тыс. кубометров песка, а в бесплатных пунктах проката обновили около 10 тыс. единиц хозинвентаря.

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Ранее, 7 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице в пасхальную ночь работа почти 150 самых востребованных маршрутов автобусов, электробусов и трамваев продлится до 03:30 мск, предает НСН.

Кроме того, в дни праздников будут организованы бесплатные маршруты, которые свяжут станции метро и МЦД с крупными столичными кладбищами. Бесплатной будет и перевозка по специальным маршрутам на территориях самих кладбищ, сообщается на сайте kp.ru.

Маршруты будут работать в Вербное воскресенье (13 апреля), на Пасху (20 апреля), Красную горку (27 апреля) и Радоницу (29 апреля), сообщает 360.ru.

Карта маршрутов опубликована на сайте транспортного комплекса Москвы.

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