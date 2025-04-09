Красноярцам пообещали 20-градусную жару к выходным

В Красноярском крае к предстоящим выходным ожидается резкий температурный скачок. Всю неделю в регионе будет переменчивая и дождливая погода.

Как пишет ИА KrasnoyarskMedia, в ночь на четверг, 10 апреля, столбики термометров еще будут опускаться до –3 градусов, а днем — подниматься не выше +3 градусов. Также возможны осадки. В пятницу дневные температуры составят +13 градусов, а в ночные часы будет около 0 градусов. При этом осадки прекратятся.

В субботу ночью температура будет подниматься до +6 градусов, днем ожидается также +13, а в воскресенье синоптики обещают в дневные часы до +23 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что теплая погода вернется в Москву на следующей неделе, 15 и 16 апреля температура воздуха значительно повысится. Он добавил, что снег постепенно начнет таять из-за плюсовой температуры.