Цена нефти Brent опустилась ниже $59 за баррель впервые с февраля 2021 года

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась ниже $59 за баррель на лондонской бирже ICE впервые с февраля 2021 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent упали до $58,670 за баррель. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) упали на 6,260%, до $55,830 за баррель.

Как пишет агентство Reuters, цены на нефть 9 апреля пятый день подряд демонстрируют снижение из-за надвигающихся опасений по поводу спроса, вызванных эскалацией торговой войны между США и Китаем.

«Некоторые американские аналитики предположили, что Белый дом хочет приблизить цены на нефть к $50, поскольку администрация считает, что нефтегазовая промышленность США может пережить период сбоев», — приводятся слова аналитика Эшли Келти.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении базовых пошлин в 10% на поставляемую из других стран продукцию. Для ЕС этот показатель был повышен до 20%, а для Китая — до 34%. Пекин 4 апреля ввел ответные пошлины в 34% против Соединенных Штатов, после чего, 8 апреля, Вашингтон анонсировал повышение антикитайских пошлин до 104%.

Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь 7 апреля заявил, что злоупотребление США пошлинами является экономическим буллингом, наносящим ущерб не только другим странам, но и самому Вашингтону. По словам спикера китайского МИДа, это серьезно ущемляет законные права и интересы других государств.